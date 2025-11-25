В Sony купили права на экранизацию фэнтези-бестселлера «Воля многих»

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
Кот-император
25 ноября 10:15
3617
1 минута на чтение
Студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию книжного цикла австралийского писателя Джеймса Ислингтона «Иерархия». В этой серии пока только две книги, причём вторая, «Сила немногих», вышла только что, в 2025 году. Но она уже с ходу возглавила список бестселлеров благодаря продвижению на TikTok и YouTube. Первая книга, «Воля многих», также имела успех.
Действие «Воли многих» происходит во вселенной, похожей на Римскую империю с магией. Главный герой — юноша Вис Телимус, который поступает в элитную Академию. Он притворяется обычным студентом, но на самом деле прибыл сюда с тайной целью раскрыть убийство и разгадать древнюю тайну.
Ни режиссёра, ни актёров у будущей экранизации пока нет.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

