В Sony купили права на экранизацию фэнтези-бестселлера «Воля многих»

Студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию книжного цикла австралийского писателя Джеймса Ислингтона «Иерархия». В этой серии пока только две книги, причём вторая, «Сила немногих», вышла только что, в 2025 году. Но она уже с ходу возглавила список бестселлеров благодаря продвижению на TikTok и YouTube. Первая книга, «Воля многих», также имела успех.

Действие «Воли многих» происходит во вселенной, похожей на Римскую империю с магией. Главный герой — юноша Вис Телимус, который поступает в элитную Академию. Он притворяется обычным студентом, но на самом деле прибыл сюда с тайной целью раскрыть убийство и разгадать древнюю тайну.

Ни режиссёра, ни актёров у будущей экранизации пока нет.

