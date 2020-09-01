В возрасте 81 года умер писатель Владислав Крапивин

О смерти писателя рассказала ТАСС его невестка Лариса Крапивина. Его повторно госпитализировали 10 августа после лечения пневмонии. 12 августа ему стало хуже.

Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и всё. Лариса Крапивина

Писателю был 81 год.

Одни из самых известных его произведений — «Мальчик со шпагой», «Журавлёнок и молнии», «Трое с площади Карронад», а также фантастический цикл о детях «В глубине Великого Кристалла».

В 2014-м Крапивина удостоили премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. А в 2018-м его наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Он также основан подростковый отряд «Каравелла», в котором участники изучали журналистику и морское дело.