    3
    Новости

    В возрасте 81 года умер писатель Владислав Крапивин

    1 сентября 2020
    Кот-император
    01.09.2020
    697
    0 минут на чтение

    О смерти писателя рассказала ТАСС его невестка Лариса Крапивина. Его повторно госпитализировали 10 августа после лечения пневмонии. 12 августа ему стало хуже.

    Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и всё.

    Лариса Крапивина

    Писателю был 81 год.

    Одни из самых известных его произведений — «Мальчик со шпагой», «Журавлёнок и молнии», «Трое с площади Карронад», а также фантастический цикл о детях «В глубине Великого Кристалла».

    В 2014-м Крапивина удостоили премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. А в 2018-м его наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

    Он также основан подростковый отряд «Каравелла», в котором участники изучали журналистику и морское дело.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем научно-фантастический триллер «Билет в один конец» С. Дж. Мордена
    0
    36473
    Читаем научно-фантастический триллер «Билет в один конец» С. Дж. Мордена

    Фрагмент, в которому заключённому Фрэнку Киттриджу предлагают новые условия отбывания наказания. На другой планете.

    Ga-Rei Zero. Японский Дарт Вейдер и хорошее аниме, которое вы наверняка пропустили
    0
    44101
    Ga-Rei Zero. Японский Дарт Вейдер и хорошее аниме, которое вы наверняка пропустили

    Трагическая история об экзорцизме, демонах, падении и тьме внутри каждого.

    Кто станет Чёрной Пантерой? Будущее киновселенной Marvel 13
    0
    48835
    Кто станет Чёрной Пантерой? Будущее киновселенной Marvel

    Чедвик Боузман умер. Как студии уважительно вывести его из киновселенной и что делать с его персонажем?

    «Билл и Тед»: фильм, где даже Киану не очень потрясающий
    0
    98269
    «Билл и Тед»: фильм, где даже Киану не очень потрясающий

    Ностальгическая хронокомедия о кризисе среднего возраста, где усталые оболтусы пытаются сплагиатить музыку, чтобы объединить мир.

    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу
    0
    104726
    Филип Пулман «Тайное содружество»: герои «Тёмных начал» выросли

    Лира стала старше и получила более взрослую историю.

    Дмитрий Костюкевич "Колыбельная в мрачных тонах" (первая часть)
    0
    236760
    Дмитрий Костюкевич «Колыбельная в мрачных тонах» (первая часть)

    Герой выходит из дома и бредёт по привычному маршруту, но ему кажется, что с миром творится нечто странное. Что тому причиной? Недавняя ссора с женой? Потеря работы? Или… он сходит с ума? Или просто спит?

    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение 5
    0
    153753
    Обзор Battletoads (2020). Почти отличное возвращение

    Как и прежняя Battletoads, игра 2020 года пытается уместить в себя максимум механик и жанров. Наш обзор ЖАБотливого ремейка.

    Писатель и ученый С. Дж. Морден рассказывает о создании научно-фантастического триллера «Билет в один конец» 3
    0
    163958
    Писатель и астроном С. Дж. Морден рассказывает о создании НФ-триллера «Билет в один конец»

    Издательство пересказывает интервью фантаста С. Дж. Мордена о сложностях, с которыми он столкнулся при работе над романом.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить