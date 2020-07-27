В World of Warcraft: Shadowlands появились местные Геральт и Лютик

В бете дополнения Shadowlands для World of Warcraft игроки нашли отсылку к «Ведьмаку» — персонажей, которые очень напоминают Геральта из Ривии и Лютика.
Одного зовут Зимним волком, а другого — Нарциссом. Их можно встретить в новой локации Арденвельде, что в Темных землям.
Правда, выглядят персонажи не так, как в играх CDPR и сериале от Netfix. Тем не менее у Нарцисса есть арфа (вместо лютни), а Зимний волк крайне немногословен.
У них можно взять задание, чтобы помочь им выследить монстра. А после победы над чудищем Нарцисс поет песню, которую он назвал Toss a Seed to Your Hunter (местный аналог «Чеканной монеты»).
World of Warcraft: Shadowlands выйдет осенью 2020 года — точная дата пока не называется.
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