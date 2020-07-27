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    В World of Warcraft: Shadowlands появились местные Геральт и Лютик

    27 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    27.07.2020
    3246
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    В World of Warcraft: Shadowlands появились местные Геральт и Лютик 2

    В бете дополнения Shadowlands для World of Warcraft игроки нашли отсылку к «Ведьмаку» — персонажей, которые очень напоминают Геральта из Ривии и Лютика.

    Одного зовут Зимним волком, а другого — Нарциссом. Их можно встретить в новой локации Арденвельде, что в Темных землям.

    Правда, выглядят персонажи не так, как в играх CDPR и сериале от Netfix. Тем не менее у Нарцисса есть арфа (вместо лютни), а Зимний волк крайне немногословен.

    У них можно взять задание, чтобы помочь им выследить монстра. А после победы над чудищем Нарцисс поет песню, которую он назвал Toss a Seed to Your Hunter (местный аналог «Чеканной монеты»).

    World of Warcraft: Shadowlands выйдет осенью 2020 года — точная дата пока не называется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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