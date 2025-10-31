КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

Фильмы по Лавкрафту. Про Ктулху и не только
Классика ужасов студии Universal
Новости

Валерий Поляков посмертно войдет в Зал Славы российской игровой индустрии

Дмитрий Кинский
31 октября 18:09
106
1 минута на чтение
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила, что главный редактор журналов «Видео-Acc Dendy» и «Великий Dракон» Валерий Поляков войдет в Зал Славы российской игровой индустрии.
Его решили включить туда вне процедуры народного голосования. Напомним, сам Поляков ушел из жизни прошедшим летом.
Василий Овчинников
Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии
Мне посчастливилось познакомиться лично с Валерием совсем недавно, и он даже успел написать короткий, но очень ценный для меня отзыв на книгу о видеоиграх, которую я завершил недавно. Мы виделись на прошлом «Игропроме», куда он приехал по приглашению Леонида Потапова, — с живым интересом наблюдал, как перерождается индустрия, которой отдал столько сил. И мало кто знает, но он писал до последнего дня… Светлая память Мастеру.
Коллеги по цеху отметили, что Валерий оказал колоссальное влияние на информирование игрового поколения геймеров и развитие индустрии в Росссии.
Константин Говорун
Бывший главред «Страны Игр»
Поляков создал журнал, где читатели писали статьи для читателей — так, словно рассказывали о любимых играх лучшему другу. Он дал шанс тысячам школьников, многие из которых до сих пор работают в профильной индустрии и сохранили в сердце любовь к  играм.
Новый этап народного голосования за кандидатов в Зал Славы стартует уже 5 ноября. Всего будет три номинации: «Люди, повлиявшие на индустрию», «Легендарные видеоигры» и «Легенды киберспорта».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новый трейлер гача-игры Arknights: Endfield. Она получит перевод на русский!

Новости

Первый роман сценариста «Прибытия» получит экранизацию
Пока без даты выхода.

Новости

Amazon отменила MMO по «Властелину колец»

Новости

4 сезон «Ведьмака» не нравится даже критикам: «Куча бардака» с «Дылдой в парике»
Мнения разделились, но это самые низкие оценки в истории сериала.

Новости

Экранизация Call of Duty всё ближе: объявлены режиссёр и сценарист
Когда выйдет фильм по Call of Duty, пока неизвестно.

Новости

Все победители литературного конкурса «Проект особого значения» — для фантастов, пишущих о прогрессе
Награждение прошло на церемонии в Санкт-Петербурге.

Новости

Вышел первый трейлер хоррора «Крик 7»
Премьера в феврале.

Новости

«Ты поможешь мне в последний раз» — трейлер пятого сезона «Очень странных дел»

Новости

Шоураннер «Ведьмака» о критике сериала: «Никто у вас не отнимает книги и игры»

Новости

Слух: Half-Life 3 анонсируют уже в ноябре. Но это не точно
Ну а вдруг?
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты