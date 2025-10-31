Валерий Поляков посмертно войдет в Зал Славы российской игровой индустрии

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила, что главный редактор журналов «Видео-Acc Dendy» и «Великий Dракон» Валерий Поляков войдет в Зал Славы российской игровой индустрии.
Его решили включить туда вне процедуры народного голосования. Напомним, сам Поляков ушел из жизни прошедшим летом.
Василий Овчинников
Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии
Мне посчастливилось познакомиться лично с Валерием совсем недавно, и он даже успел написать короткий, но очень ценный для меня отзыв на книгу о видеоиграх, которую я завершил недавно. Мы виделись на прошлом «Игропроме», куда он приехал по приглашению Леонида Потапова, — с живым интересом наблюдал, как перерождается индустрия, которой отдал столько сил. И мало кто знает, но он писал до последнего дня… Светлая память Мастеру.
Коллеги по цеху отметили, что Валерий оказал колоссальное влияние на информирование игрового поколения геймеров и развитие индустрии в Росссии.
Константин Говорун
Бывший главред «Страны Игр»
Поляков создал журнал, где читатели писали статьи для читателей — так, словно рассказывали о любимых играх лучшему другу. Он дал шанс тысячам школьников, многие из которых до сих пор работают в профильной индустрии и сохранили в сердце любовь к играм.
Новый этап народного голосования за кандидатов в Зал Славы стартует уже 5 ноября. Всего будет три номинации: «Люди, повлиявшие на индустрию», «Легендарные видеоигры» и «Легенды киберспорта».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.