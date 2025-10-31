Валерий Поляков посмертно войдет в Зал Славы российской игровой индустрии

Мне посчастливилось познакомиться лично с Валерием совсем недавно, и он даже успел написать короткий, но очень ценный для меня отзыв на книгу о видеоиграх, которую я завершил недавно. Мы виделись на прошлом «Игропроме», куда он приехал по приглашению Леонида Потапова, — с живым интересом наблюдал, как перерождается индустрия, которой отдал столько сил. И мало кто знает, но он писал до последнего дня… Светлая память Мастеру.