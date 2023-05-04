VGC: в работе находится не анонсированная стратегия по «Звездным войнам»

Редактор VGC Энди Робинсон рассказал, что в работе находится еще не анонсированная стратегия во вселенной «Звездных войн».

За разработку отвечает некая именитая студия. А сам проект должны представить достаточно скоро.

Возможно, за производство отвечает Petroglyph Games, поскольку Робинсон рассказал об этом в треде про Star Wars: Empire at War, которую сделала как раз эта студия. Также это может быть Creative Assembly, ответственная за серию Total War.

Напомним, в разработке находится и другая стратегия от Bit Reactor, которую делают под кураторством Respawn Entertainment.