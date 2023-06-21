Видео: доп. кампания для «Зомбицида», «Шерлок Пес» и другие новые настолки

Наши друзья из Hobby World опубликовали свежее видео, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал про новые настольные игры.

В ролик попали дополнительная сюжетная кампания для «Зомбицида», «Шерлок Пёс: Детектив с Бэйер-стрит», «Возвращение» для «Карточного Ужаса Аркхэма» и не только.