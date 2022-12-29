Видео: игра в «Объяснярий» с BadComedian

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев сыграл в «Объяснярий» вместе с BadComedian, Алексеем Зуйковым и Игорем Лантратовым.
Суть игры — объяснить слово с помощью других слов на одну букву, что на деле не так просто, как может показаться.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
10 типичных посетителей конвентовВ России гик-конвенции — это уже не сборище ботаников в занавесках, а вполне устоявшаяся форма досуга. Всех персонажей из этой десятки мы не раз встречали. Никого не узнаёте?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.