Видео: игра в «Объяснярий» с BadComedian

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев сыграл в «Объяснярий» вместе с BadComedian, Алексеем Зуйковым и Игорем Лантратовым.

Суть игры — объяснить слово с помощью других слов на одну букву, что на деле не так просто, как может показаться.