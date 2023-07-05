Видео: «Зомби-котята», «Мои чуваки» и другие новинки из мира настолок

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр.

В видео попали: «Зомби-котята», «Мои чуваки», «Путь в Каркозу», «Берсерк Герои. Ветер перемен» и не только.