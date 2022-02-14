«Властелин колец»: первый тизер сериала

Amazon наконец-то представил первый тизер сериала по «Властелину колец».
В ролике показали много общих планов с волшебными местами, несколько основных персонажей и даже пару сражений. Многие сцены — те же, что мы видели в первых кадрах.
Возвращаемся в мир Профессора 2 сентября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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