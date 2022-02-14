«Властелин колец»: первый тизер сериала

Amazon наконец-то представил первый тизер сериала по «Властелину колец».

В ролике показали много общих планов с волшебными местами, несколько основных персонажей и даже пару сражений. Многие сцены — те же, что мы видели в первых кадрах.

Возвращаемся в мир Профессора 2 сентября.