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    Новости

    Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли

    6 сентября 2022
    06.09.2022
    299
    1 минута на чтение

    Онлайн-кинотеатр Start поделился новыми фотографиями со съёмок второго сезона «Вампиров средней полосы». Заодно сервис отчитался о завершении съёмок сезона, которые шли с мая.

    Канал особо не афишировал, но пользователи обратили внимание, что в продолжении сериала команда заменила исполнительницу главной роли. Теперь следовательницу Аннушку играет не украинская актриса Екатерина Кузнецова, а россиянка Анастасия Стежко. Кузнецова осудила «спецоперацию» и почти сразу покинула страну.

    Кроме того, к актёрскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова («Настя, соберись») и Екатерина Ланн. Также вернётся Дмитрий Чеботарёв.

    Кадры второго сезона

    Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли 6 Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли 5 Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли 3 Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли 2 Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли 1

    Второй сезон стартует ориентировочно в конце 2022-го.

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