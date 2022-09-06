Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли

Онлайн-кинотеатр Start поделился новыми фотографиями со съёмок второго сезона «Вампиров средней полосы». Заодно сервис отчитался о завершении съёмок сезона, которые шли с мая.

Канал особо не афишировал, но пользователи обратили внимание, что в продолжении сериала команда заменила исполнительницу главной роли. Теперь следовательницу Аннушку играет не украинская актриса Екатерина Кузнецова, а россиянка Анастасия Стежко. Кузнецова осудила «спецоперацию» и почти сразу покинула страну.

Кроме того, к актёрскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова («Настя, соберись») и Екатерина Ланн. Также вернётся Дмитрий Чеботарёв.

Кадры второго сезона

Второй сезон стартует ориентировочно в конце 2022-го.