Во втором сезоне «Вампиров средней полосы» заменили исполнительницу главной роли

Онлайн-кинотеатр Start поделился новыми фотографиями со съёмок второго сезона «Вампиров средней полосы». Заодно сервис отчитался о завершении съёмок сезона, которые шли с мая.
Канал особо не афишировал, но пользователи обратили внимание, что в продолжении сериала команда заменила исполнительницу главной роли. Теперь следовательницу Аннушку играет не украинская актриса Екатерина Кузнецова, а россиянка Анастасия Стежко. Кузнецова осудила «спецоперацию» и почти сразу покинула страну.
Кроме того, к актёрскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова («Настя, соберись») и Екатерина Ланн. Также вернётся Дмитрий Чеботарёв.
Кадры второго сезона
Второй сезон стартует ориентировочно в конце 2022-го.
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