«Война еще не окончена» — вышла короткометражка по Star Wars: Squadrons

EA Motive выпустила короткометражку по Star Wars: Squadrons под названием «Охота», в которой показали эпичную космическую баталию Империи и Сопротивления.

По сюжету имперец не успевает покинуть поле битвы вместе с основным флотом, а потому отключает всю электронику на корабле, чтобы его не засекли. К несчастью, из-за разгерметизации ему приходится выдать себя и отправиться на поверхность планеты — и там сразиться с пилотом Сопротивления.

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на PS4, Xbox One и ПК.