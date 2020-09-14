«Война еще не окончена» — вышла короткометражка по Star Wars: Squadrons

EA Motive выпустила короткометражку по Star Wars: Squadrons под названием «Охота», в которой показали эпичную космическую баталию Империи и Сопротивления.
По сюжету имперец не успевает покинуть поле битвы вместе с основным флотом, а потому отключает всю электронику на корабле, чтобы его не засекли. К несчастью, из-за разгерметизации ему приходится выдать себя и отправиться на поверхность планеты — и там сразиться с пилотом Сопротивления.
Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на PS4, Xbox One и ПК.
Читайте также
Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons
Дмитрий Кинский | 19.06.2020
Игра выйдет 2 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
- Новости фантастики
Обезумевшие аристократы и голубая кровь — вышел трейлер сериала «Революция»
Инсайдер: Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Мейса Винду
«Довод» собрал 207 миллионов долларов в мировом прокате
Том Холланд об Uncharted: «В фильме будет все, о чем я мечтал»
Слух: Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за два сиквела «Джокера»
- Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.