«Воланд» не выйдет 1 января 2023 года

Компания «Марс Медиа» объявила, что «Воланд» по «Мастеру и Маргарите» все-таки не выйдет 1 января 2023 года, как изначально заявлялось.
Авторы банально не успеют закончить производство к этому сроку. Им осталось отснять библейскую часть картины.
Работу над фильмом планируют закончить к маю 2023 года, а новую дату премьеры пока не называют. Похоже, раньше осени следующего года его ждать не стоит.
Бюджет «Воланда» составляет 1,2 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов на производство выделил «Фонд кино». И теперь авторам нужны еще дополнительные 300 миллионов рублей.
Кадры и концепт-арты
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