«Возможно, я только что развязал войну» — первый трейлер второго сезона «Благих знамений»

Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона «Благих знамений» (или Good Omens в оригинале) — с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом в главных ролях.

По сюжету архангел Гавриил решает отправиться на Землю, из-за чего все вновь идет наперекосяк.

Второй сезон, в отличие от первого, основан на наработках Нила Геймона, которые он когда-то обсуждал с Терри Пратчеттом.

Премьера состоится 28 июля