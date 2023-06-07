«Возможно, я только что развязал войну» — первый трейлер второго сезона «Благих знамений»

Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер второго сезона «Благих знамений» (или Good Omens в оригинале) — с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом в главных ролях.
По сюжету архангел Гавриил решает отправиться на Землю, из-за чего все вновь идет наперекосяк.
Второй сезон, в отличие от первого, основан на наработках Нила Геймона, которые он когда-то обсуждал с Терри Пратчеттом.
Премьера состоится 28 июля
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Редактор
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