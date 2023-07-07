«Все было возможно» — вышел первый эпизод анимационного мини-сериала по Overwatch 2

Blizzard опубликовала первую анимационную короткометражку из мини-сериала «Генезис» под названием «Рассвет».
По сюжету доктор Мина Ляо создает первый искусственный интеллект, который обрел разум, — Аврору.
В эпизоде засветился Райнхардт, а в следующих серия зрители увидят и других знакомых персонажей вроде Аны, Торбьорна и не только.
Второй эпизод под названием «Невинность» выйдет 13 июля, а третий «Возрождение» — 20 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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