«Все было возможно» — вышел первый эпизод анимационного мини-сериала по Overwatch 2

Blizzard опубликовала первую анимационную короткометражку из мини-сериала «Генезис» под названием «Рассвет».

По сюжету доктор Мина Ляо создает первый искусственный интеллект, который обрел разум, — Аврору.

В эпизоде засветился Райнхардт, а в следующих серия зрители увидят и других знакомых персонажей вроде Аны, Торбьорна и не только.

Второй эпизод под названием «Невинность» выйдет 13 июля, а третий «Возрождение» — 20 июля.