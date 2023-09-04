«Все катится к чертям» — новый тизер-трейлер второго сезона «Локи»

Disney опубликовала новый тизер-трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

По сюжету после событий первого сезона главного героя непроизвольно «швыряет» по прошлому, настоящему и будущему. Кроме того, он вместе с Мобиусом пытается отследить Канга Завоевателя.

Премьера состоится 6 октября.