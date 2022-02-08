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    Все номинанты на премию «Оскар» в 2022 году

    8 февраля 2022
    08.02.2022
    1630
    1 минута на чтение
    Все номинанты на премию «Оскар» в 2022 году

    Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции представили список номинантов на премию в 2022 году.

    Из примечательного: «Дюна» Дени Вильнева претендует на звание фильма года. Также картина будет соревноваться в 9 других номинациях.

    Напомним, 94 церемония «Оскар» пройдет 27 марта. В этом году в премии произошли некоторые изменения, главное из которых — за главную статуэтку будут бороться сразу 10 фильмов.

    Лучшая актриса второго плана

    • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»);
    • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»);
    • Джуди Денч («Белфаст»);
    • Кирстен Данст («Власть пса»);
    • Анжаню Эллис («Король Ричард»).

    Лучший дизайн костюмов

    • «Дюна»;
    • «Круэлла»;
    • «Сирано»;
    • «Вестсайдская история»;
    • «Аллея кошмаров».

    Лучший звук

    • «Дюна»;
    • «Белфаст»;
    • «Не время умирать»;
    • «Вестсайдская история»;
    • «Власть пса».

    Лучший саундтрек

    • «Дюна»;
    • «Энканто»;
    • «Не смотрите наверх»;
    • «Параллельные матери»;
    • «Власть пса».

    Лучший адаптированный сценарий

    • «Дюна»;
    • «Кода»;
    • «Сядь за руль моей машины»;
    • «Незнакомая дочь»;
    • «Власть пса».

    Лучший оригинальный сценарий

    • «Белфаст»;
    • «Король Ричард»;
    • «Лакричная пицца»;
    • «Не смотрите наверх»;
    • «Худший человек на свете».

    Лучший актер второго плана

    • Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»);
    • Трой Костур («Кода»);
    • Киаран Хайндс («Белфаст»);
    • Джесси Племонс («Власть пса»);
    • Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

    Лучшая анимационная короткометражка

    • Bestia;
    • Boxballet;
    • Robin Robin;
    • Affairs of the Art;
    • The Windshield Wiper.

    Лучшая лайв-экшен короткометражка

    • Ala Kachuu – Take and Run;
    • The Dress;
    • The Long Goodbye;
    • On My Mind;
    • Please Hold.

    Лучший монтаж

    • «Дюна»;
    • «Не смотрите наверх»;
    • «Власть пса»;
    • «Король Ричард»;
    • «Тик-так, бум!».

    Лучший грим

    • «Дюна»;
    • «Круэлла»;
    • «Поездка в Америку 2»;
    • «Дом Гуччи»;
    • «Глаза Тэмми Фей».

    Лучший анимационный фильм

    • «Побег»;
    • «Энканто»;
    • «Лука»;
    • «Райя и последний дракон»;
    • «Митчеллы против машин».

    Лучшая оригинальная песня

    • No Time To Die от Билли Айлиш («Не время умирать»);
    • Be Alive от Beyoncé («Король Ричард»);
    • Dos Oruguitas от Себастиана Ятры («Энканто»);
    • Down to Joy от Вана Моррисона («Белфаст»);
    • Somehow You Do от Дайан Уоррен («Четыре хороших дня»).

    Лучший документальный фильм

    • Flee;
    • Ascension;
    • Attica;
    • Summer of Soul;
    • Writing With Fire.

    Лучшие спецэффекты

    • «Дюна»;
    • «Главный герой»;
    • «Шан-Чи и легенда десяти колец»;
    • «Человек-паук: Нет пути домой»;
    • «Не время умирать».

    Лучшая операторская работа

    • «Дюна»;
    • «Вестсайдская история»;
    • «Аллея кошмаров»;
    • «Власть пса»;
    • «Макбет».

    Лучший иностранный фильм

    • «Побег»;
    • «Рука бога»;
    • «Сядь за руль моей машины»;
    • «Лунана»;
    • «Худший человек на свете».

    Лучший актер

    • Уилл Смит («Король Ричард»);
    • Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»);
    • Дензел Вашингтон («Макбет»);
    • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»);
    • Хавьер Бардем («В роли Рикардо»).

    Лучшая актриса

    • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»);
    • Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
    • Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
    • Николь Кидман («В роли Рикардо»);
    • Кристен Стюарт («Спенсер»).

    Лучший режиссер

    • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
    • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
    • Джейн Кэмпион («Власть пса»);
    • Кеннет Брана («Белфаст»);
    • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

    Лучший фильм

    • «Белфаст»;
    • «Кода»;
    • «Не смотрите наверх»;
    • «Вестсайдская история»;
    • «Дюна»;
    • «Король Ричард»;
    • «Лакричная пицца»;
    • «Власть пса»;
    • «Сядь за руль моей машины»;
    • «Аллея кошмаров».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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