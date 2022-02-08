Все номинанты на премию «Оскар» в 2022 году

Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции представили список номинантов на премию в 2022 году.
Из примечательного: «Дюна» Дени Вильнева претендует на звание фильма года. Также картина будет соревноваться в 9 других номинациях.
Напомним, 94 церемония «Оскар» пройдет 27 марта. В этом году в премии произошли некоторые изменения, главное из которых — за главную статуэтку будут бороться сразу 10 фильмов.
Лучшая актриса второго плана
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»);
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»);
- Джуди Денч («Белфаст»);
- Кирстен Данст («Власть пса»);
- Анжаню Эллис («Король Ричард»).
Лучший дизайн костюмов
- «Дюна»;
- «Круэлла»;
- «Сирано»;
- «Вестсайдская история»;
- «Аллея кошмаров».
Лучший звук
- «Дюна»;
- «Белфаст»;
- «Не время умирать»;
- «Вестсайдская история»;
- «Власть пса».
Лучший саундтрек
- «Дюна»;
- «Энканто»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Параллельные матери»;
- «Власть пса».
Лучший адаптированный сценарий
- «Дюна»;
- «Кода»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Незнакомая дочь»;
- «Власть пса».
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»;
- «Король Ричард»;
- «Лакричная пицца»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Худший человек на свете».
Лучший актер второго плана
- Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»);
- Трой Костур («Кода»);
- Киаран Хайндс («Белфаст»);
- Джесси Племонс («Власть пса»);
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
Лучшая анимационная короткометражка
- Bestia;
- Boxballet;
- Robin Robin;
- Affairs of the Art;
- The Windshield Wiper.
Лучшая лайв-экшен короткометражка
- Ala Kachuu – Take and Run;
- The Dress;
- The Long Goodbye;
- On My Mind;
- Please Hold.
Лучший монтаж
- «Дюна»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Власть пса»;
- «Король Ричард»;
- «Тик-так, бум!».
Лучший грим
- «Дюна»;
- «Круэлла»;
- «Поездка в Америку 2»;
- «Дом Гуччи»;
- «Глаза Тэмми Фей».
Лучший анимационный фильм
- «Побег»;
- «Энканто»;
- «Лука»;
- «Райя и последний дракон»;
- «Митчеллы против машин».
Лучшая оригинальная песня
- No Time To Die от Билли Айлиш («Не время умирать»);
- Be Alive от Beyoncé («Король Ричард»);
- Dos Oruguitas от Себастиана Ятры («Энканто»);
- Down to Joy от Вана Моррисона («Белфаст»);
- Somehow You Do от Дайан Уоррен («Четыре хороших дня»).
Лучший документальный фильм
- Flee;
- Ascension;
- Attica;
- Summer of Soul;
- Writing With Fire.
Лучшие спецэффекты
- «Дюна»;
- «Главный герой»;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»;
- «Человек-паук: Нет пути домой»;
- «Не время умирать».
Лучшая операторская работа
- «Дюна»;
- «Вестсайдская история»;
- «Аллея кошмаров»;
- «Власть пса»;
- «Макбет».
Лучший иностранный фильм
- «Побег»;
- «Рука бога»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Лунана»;
- «Худший человек на свете».
Лучший актер
- Уилл Смит («Король Ричард»);
- Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»);
- Дензел Вашингтон («Макбет»);
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»);
- Хавьер Бардем («В роли Рикардо»).
Лучшая актриса
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»);
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
- Николь Кидман («В роли Рикардо»);
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
- Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- Кеннет Брана («Белфаст»);
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).
Лучший фильм
- «Белфаст»;
- «Кода»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Вестсайдская история»;
- «Дюна»;
- «Король Ричард»;
- «Лакричная пицца»;
- «Власть пса»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Аллея кошмаров».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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