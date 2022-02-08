Все номинанты на премию «Оскар» в 2022 году

Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции представили список номинантов на премию в 2022 году.

Из примечательного: «Дюна» Дени Вильнева претендует на звание фильма года. Также картина будет соревноваться в 9 других номинациях.

Напомним, 94 церемония «Оскар» пройдет 27 марта. В этом году в премии произошли некоторые изменения, главное из которых — за главную статуэтку будут бороться сразу 10 фильмов.

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»);

Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»);

Джуди Денч («Белфаст»);

Кирстен Данст («Власть пса»);

Анжаню Эллис («Король Ричард»).

Лучший дизайн костюмов

«Дюна»;

«Круэлла»;

«Сирано»;

«Вестсайдская история»;

«Аллея кошмаров».

Лучший звук

«Дюна»;

«Белфаст»;

«Не время умирать»;

«Вестсайдская история»;

«Власть пса».

Лучший саундтрек

«Дюна»;

«Энканто»;

«Не смотрите наверх»;

«Параллельные матери»;

«Власть пса».

Лучший адаптированный сценарий

«Дюна»;

«Кода»;

«Сядь за руль моей машины»;

«Незнакомая дочь»;

«Власть пса».

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»;

«Король Ричард»;

«Лакричная пицца»;

«Не смотрите наверх»;

«Худший человек на свете».

Лучший актер второго плана

Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»);

Трой Костур («Кода»);

Киаран Хайндс («Белфаст»);

Джесси Племонс («Власть пса»);

Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Лучшая анимационная короткометражка

Bestia;

Boxballet;

Robin Robin;

Affairs of the Art;

The Windshield Wiper.

Лучшая лайв-экшен короткометражка

Ala Kachuu – Take and Run;

The Dress;

The Long Goodbye;

On My Mind;

Please Hold.

Лучший монтаж

«Дюна»;

«Не смотрите наверх»;

«Власть пса»;

«Король Ричард»;

«Тик-так, бум!».

Лучший грим

«Дюна»;

«Круэлла»;

«Поездка в Америку 2»;

«Дом Гуччи»;

«Глаза Тэмми Фей».

Лучший анимационный фильм

«Побег»;

«Энканто»;

«Лука»;

«Райя и последний дракон»;

«Митчеллы против машин».

Лучшая оригинальная песня

No Time To Die от Билли Айлиш («Не время умирать»);

Be Alive от Beyoncé («Король Ричард»);

Dos Oruguitas от Себастиана Ятры («Энканто»);

Down to Joy от Вана Моррисона («Белфаст»);

Somehow You Do от Дайан Уоррен («Четыре хороших дня»).

Лучший документальный фильм

Flee;

Ascension;

Attica;

Summer of Soul;

Writing With Fire.

Лучшие спецэффекты

«Дюна»;

«Главный герой»;

«Шан-Чи и легенда десяти колец»;

«Человек-паук: Нет пути домой»;

«Не время умирать».

Лучшая операторская работа

«Дюна»;

«Вестсайдская история»;

«Аллея кошмаров»;

«Власть пса»;

«Макбет».

Лучший иностранный фильм

«Побег»;

«Рука бога»;

«Сядь за руль моей машины»;

«Лунана»;

«Худший человек на свете».

Лучший актер

Уилл Смит («Король Ричард»);

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»);

Дензел Вашингтон («Макбет»);

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»);

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»).

Лучшая актриса

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»);

Оливия Колман («Незнакомая дочь»);

Пенелопа Крус («Параллельные матери»);

Николь Кидман («В роли Рикардо»);

Кристен Стюарт («Спенсер»).

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);

Джейн Кэмпион («Власть пса»);

Кеннет Брана («Белфаст»);

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

Лучший фильм