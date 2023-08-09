«Все закончится, когда оно выиграет» — вышел трейлер хоррора «Игра в прятки»

Кинокомпания Vertical поделилась трейлером хоррора «Игра в прятки» (или All Fun and Games в оригинале).
По сюжету подростки из Салема находят проклятый нож, высвобождающий демона, который заставляет их играть в смертоносные версии детских игр, где нет победителей, только выжившие.
Это режиссерский дебют Эри Коста и Эрен Селебоглу. Продюсированием занимается студия AGBO братьев Руссо.
Главные роли исполняют Наталия Дайер («Очень странные дела»), Эйса Баттерфилд («Игра Эндера»), Бенджамин Эван Эйнсворт («Пиноккио») и другие.
Премьера состоится 1 сентября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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