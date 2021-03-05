Вселенную «Гарри Поттера» будут расширять дальше

Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киляр во время выступления перед инвесторами рассказал, что компания планирует расширять вселенную «Гарри Поттера».
Судя по всему, помимо сериала, который на ранней стадии производства, в работе есть и другие проекты.
Есть у нас маленькая вещь под названием «Гарри Поттер» — одна из самых любимых франшиз в мире. Мы невероятно благодарны за возможность сотрудничать с Джоан Роулинг. И я бы сказал, что в этой вселенной еще много веселья и потенциала.
Журналисты предполагают, что Warner Bros. может экранизировать пьесу «Проклятое дитя», в центре сюжета которой Альбус Северус Поттер и Скорпиус Малфой.
Из ближайших проектов — «Фантастические твари 3», которые выйдут 15 июля 2022 года. В фильме Гриндевальда сыграет Маддс Миккельсен вместо Джонни Деппа, который был вынужден оставить эту роль.
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СМИ: Warner Bros. работает над сериалом во вселенной «Гарри Поттера»
Он на очень ранней стадии производства.
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