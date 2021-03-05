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    Новости

    Вселенную «Гарри Поттера» будут расширять дальше

    5 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    05.03.2021
    3150
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    Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киляр во время выступления перед инвесторами рассказал, что компания планирует расширять вселенную «Гарри Поттера».

    Судя по всему, помимо сериала, который на ранней стадии производства, в работе есть и другие проекты.

    Есть у нас маленькая вещь под названием «Гарри Поттер» — одна из самых любимых франшиз в мире. Мы невероятно благодарны за возможность сотрудничать с Джоан Роулинг. И я бы сказал, что в этой вселенной еще много веселья и потенциала.

    Журналисты предполагают, что Warner Bros. может экранизировать пьесу «Проклятое дитя», в центре сюжета которой Альбус Северус Поттер и  Скорпиус Малфой.

    Из ближайших проектов — «Фантастические твари 3», которые выйдут 15 июля 2022 года. В фильме Гриндевальда сыграет Маддс Миккельсен вместо Джонни Деппа, который был вынужден оставить эту роль.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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