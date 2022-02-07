«Всенаука» добавила в бесплатную библиотеку ещё 50 научно-популярных книг

Проект «Всенаука» ко Дню российской науки дополнил свою библиотеку научно-популярных произведений, которые можно совершенно легально скачать в электронном виде. Теперь на сервисе доступны более 90 книг — как переводных, так и от российских авторов.

Мы уже рассказывали про «Всенауку» — это просветительский краудфандинговый проект, который выкупает у издательств права на электронные научно-популярные книги и публикует их у себя в рамках площадки «Дигитека». Команда открыла сбор средств осенью 2021-й, на момент публикации заметки собрано почти 1,2 миллиона рублей. Это уже второй сбор средств.

«Дигитекой» занимается экспертное сообщество из более чем тысячи учёных, преподавателей, популяризаторов науки и других уважаемых экспертов, проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека, Русская Википедия, ведущие издательства научно-популярной литературы и СМИ.

При формировании списка книг второй волны команда отдавала предпочтение известным отечественным авторам. Среди них – Станислав Дробышевский, Ася Казанцева, Александр Панчин, Екатерина Шульман, Сергей Попов, Александр Пиперски, Полина Лосева, Михаил Левицкий, Тим Скоренко, Алексей Водовозов и др. Но интересные иностранные книги есть в новой порции.