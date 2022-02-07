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    Новости

    «Всенаука» добавила в бесплатную библиотеку ещё 50 научно-популярных книг

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    2623
    0 минут на чтение
    «Всенаука» добавила в бесплатную библиотеку ещё 50 научно-популярных книг

    Проект «Всенаука» ко Дню российской науки дополнил свою библиотеку научно-популярных произведений, которые можно совершенно легально скачать в электронном виде. Теперь на сервисе доступны более 90 книг — как переводных, так и от российских авторов.

    Мы уже рассказывали про «Всенауку» — это просветительский краудфандинговый проект, который выкупает у издательств права на электронные научно-популярные книги и публикует их у себя в рамках площадки «Дигитека». Команда открыла сбор средств осенью 2021-й, на момент публикации заметки собрано почти 1,2 миллиона рублей. Это уже второй сбор средств.

    «Дигитекой» занимается экспертное сообщество из более чем тысячи учёных, преподавателей, популяризаторов науки и других уважаемых экспертов, проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека, Русская Википедия, ведущие издательства научно-популярной литературы и СМИ.

    При формировании списка книг второй волны команда отдавала предпочтение известным отечественным авторам. Среди них Станислав Дробышевский, Ася Казанцева, Александр Панчин, Екатерина Шульман, Сергей Попов, Александр Пиперски, Полина Лосева, Михаил Левицкий, Тим Скоренко, Алексей Водовозов и др. Но интересные иностранные книги есть в новой порции.

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