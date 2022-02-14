Второй сезон «Магической битвы» придется ждать до 2023 года

Создатели «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen в оригинале) объявили, что второму сезону быть, но выйдет он только в начале 2023 года.

Вероятно, в основу продолжения аниме-сериала ляжет сюжетная арка «Инцидент в Сибуе», в которой Гето Сугуру захватывает Сатору Годзё и устраивает бойню на Сибуе.

Автор оригинальной манги Гэгэ Акутами в честь успеха полнометражного фильма-приквела и анонса второго сезона поделился специальным артом.

Напомним, «Магическая битва» повествует о 16-летнем парне по имени Юта Оккоцу, которого приговорили к смертной казни за то, что он съел проклятый палец. Однако ему дают шанс поступить в Магическую школу и научиться управлять новыми силами.