Второй сезон «Оби-Вана Кеноби» снимут, только если захотят фанаты

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подчеркнула, что «Оби-Ван Кеноби» все еще мини-сериал, так что второй сезон под вопросом.
Студия, конечно, рассмотрит такую возможность, но возьмется за продолжение только в том случае, если фанаты захотят этого.
Ну, честно говоря, мы хотели сделать «Оби-Вана Кеноби» мини-сериалом. Но я думаю, если фанаты захотят больше историй о джедае, мы примем это во внимание. И если мы почувствуем, что для этого есть весомая причина, то сделаем второй сезон.
Такого же мнения придерживается режиссер Дебора Чоу. А сам Юэн Макгрегор не против еще раз вернуться к роли Кеноби в будущем.
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