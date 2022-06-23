Второй сезон «Оби-Вана Кеноби» снимут, только если захотят фанаты

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подчеркнула, что «Оби-Ван Кеноби» все еще мини-сериал, так что второй сезон под вопросом.

Студия, конечно, рассмотрит такую возможность, но возьмется за продолжение только в том случае, если фанаты захотят этого.

Ну, честно говоря, мы хотели сделать «Оби-Вана Кеноби» мини-сериалом. Но я думаю, если фанаты захотят больше историй о джедае, мы примем это во внимание. И если мы почувствуем, что для этого есть весомая причина, то сделаем второй сезон.

Такого же мнения придерживается режиссер Дебора Чоу. А сам Юэн Макгрегор не против еще раз вернуться к роли Кеноби в будущем.