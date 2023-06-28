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    Новости

    Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер

    28 июня 2023
    Фото аватара
    28.06.2023
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    Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 7

    «Кинопоиск» опубликовал постер и кадры второго сезона «Пищеблока» — мистического детектива по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова. Если сюжет первого сезона был полностью основан на книге, то второй рассказывает собственную историю (одобренную писателем). Продолжение написал сценарист Сергей Калужанов. Режиссёром второго сезона выступил уже не Святослав Подгаевский, а Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).

    События стартуют в 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». В центре сюжета снова окажется Валерка, ставший вампиром в финале первого сезона. Он — отличник и староста класса, который с трудом выдерживает жажду крови, он по-прежнему пытается сохранить в себе человека. Ему помогают друзья по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Но вскоре в класс приходит новенькая, которая может разоблачить Валерку. А вдобавок в городе появляется неизвестный могущественный вампир.

    Во втором сезоне новых персонажей сыграли Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр»), Риналь Мухаметов («Оффлайн») и Александра Ревенко («Голиаф»).

    Посмотреть на в том числе и новых актёров можно на свежих кадрах:

    Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 1 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 2 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 3 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 4 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 5 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 6 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 7 Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 8

    ПостерВторой сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля. Смотрим кадры и постер 9

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     Кирилл Шайдуров |  09.07.2021 |  1275

    Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…

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