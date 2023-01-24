Вторую серию The Last of Us посмотрели в первый день на 22% больше зрителей

По данным аналитической фирмы Nielson и показателям HBO, второй эпизод The Last of Us за первые 24 часа посмотрели 5,7 миллиона зрителей — на канале и в стриминговом сервисе.
Это на 22%, чем было на старте сериала. Первую серию за аналогичный период посмотрели 4,7 миллиона пользователей.
Телеадаптация The Last of Us показала крупнейший прирост аудитории от первого ко второму эпизоду за всю историю HBO.
Вместе с этим стало известно, что первую серию за неделю с момента выхода посмотрели уже 18 миллионов человек.
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Редактор
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