Выход долгожданной Hollow Knight: Silksong отложили

Директор по маркетингу Team Cherry Мэтью Гриффин рассказал, что студия решила отложить Hollow Knight: Silksong, поскольку разработка все еще продолжается.
По его словам, изначально релиз был запланирован на первую половину 2023 года. Когда теперь выйдет игра, пока непонятно. Возможно, ее выпустят осенью или в начале 2024 года.
Также Гриффин отметил, что Silksong сильно разрослась, а команда очень довольно результатами.
Не исключено, что точную дату релиза сообщат в рамках презентации Xbox, которая пройдет этим летом.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.