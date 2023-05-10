Выход долгожданной Hollow Knight: Silksong отложили

Директор по маркетингу Team Cherry Мэтью Гриффин рассказал, что студия решила отложить Hollow Knight: Silksong, поскольку разработка все еще продолжается.

По его словам, изначально релиз был запланирован на первую половину 2023 года. Когда теперь выйдет игра, пока непонятно. Возможно, ее выпустят осенью или в начале 2024 года.

Также Гриффин отметил, что Silksong сильно разрослась, а команда очень довольно результатами.

Не исключено, что точную дату релиза сообщат в рамках презентации Xbox, которая пройдет этим летом.