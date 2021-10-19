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    Вышел необычный трейлер «Ковбоя Бибопа» от Netflix. Обязательно его посмотрите!

    19 октября 2021
    19.10.2021
    995
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    Netflix опубликовал новый трейлер «Ковбоя Бибопа», который выделяется своим необычным монтажом — только непонятно, будут его использовать в самом сериале или нет.

    Спайка, Джета Блэка и Фэй Валентайн сыграли Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда соответственно.

    За сценарий отвечает Хавьер Грилло-Марсуа, известный по сериалу «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». А создатель оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта. Музыку написала знаменитая Ёко Канно.

    Премьера состоится 19 ноября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

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