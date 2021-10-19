Вышел необычный трейлер «Ковбоя Бибопа» от Netflix. Обязательно его посмотрите!

Netflix опубликовал новый трейлер «Ковбоя Бибопа», который выделяется своим необычным монтажом — только непонятно, будут его использовать в самом сериале или нет.

Спайка, Джета Блэка и Фэй Валентайн сыграли Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда соответственно.

За сценарий отвечает Хавьер Грилло-Марсуа, известный по сериалу «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». А создатель оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта. Музыку написала знаменитая Ёко Канно.

Премьера состоится 19 ноября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.