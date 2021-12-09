Вышел новый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»

Disney представила еще один (минутный) трейлер спин-оффа «Мандалорца» под названием «Книга Бобы Фетта».

Подробностей о сюжета пока мало. Известно, что Боба Фетт займет трон Джаббы Хатта на Татуине и будет пытаться удержать власть в своих руках. В этом ему поможет уже знакомая охотница за головами Феннек Шэнд.

Шоураннером выступает Роберт Родригес. И он же поставил один из эпизодов. Главные роли исполнят Темуэра Моррисон и Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»).

Первая серия «Книги Бобы Фетта» выйдет 29 декабря.