Вышел новый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»

Disney представила еще один (минутный) трейлер спин-оффа «Мандалорца» под названием «Книга Бобы Фетта».
Подробностей о сюжета пока мало. Известно, что Боба Фетт займет трон Джаббы Хатта на Татуине и будет пытаться удержать власть в своих руках. В этом ему поможет уже знакомая охотница за головами Феннек Шэнд.
Шоураннером выступает Роберт Родригес. И он же поставил один из эпизодов. Главные роли исполнят Темуэра Моррисон и Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»).
Первая серия «Книги Бобы Фетта» выйдет 29 декабря.
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