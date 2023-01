Вышел сериал The Last of Us от HBO

Утром 16 января состоялась премьера первого эпизода телеадаптации The Last of Us от HBO, хронометраж которого составил 80 минут.

Интересно, что в онлайн-кинотеатре HBO Max доступны русские субтитры, а сам сериал называется «Последние из нас».

При этом в России The Last of Us не показывает даже сервис «Амедиатека» — по крайней мере, пока что.

Экранизацию встретили крайне положительно. На Rotten Tomatoes у сериала 99% и 96% свежести по мнению критиков и зрителей соответственно.

Напомним, главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи, а шоураннером выступил Крэйг Мазин («Чернобыль»).

Трейлер следующей серии

Подкаст

Вместе с этим вышел первый выпуск подкаста про сериал The Last of Us, ведущими которого выступили актер озвучки Трой Бэйкер (голос Джоэла в играх) и шоураннер Крэйг Мазин.