«Хранители» (Watchmen). Она выйдет 26 ноября.



Первая половина экранизации культового комикса Алана Мура получила 7 баллов из 10 по версии пользователей IMDb и 92% одобрения на Rotten Tomatoes. Режиссером выступает Брэндон Виетти («Бэтмен: Смерть в семье»).





Озимандию в дилогии озвучил Трой Бэйкер (The Last of Us, Batman: Arkham), Роршаха — Титус Уэлливер ( «Остаться в живых»), а Ночную сову — Мэттью Риз («Перри Мейсон»).



Warner Bros. выпустила трейлер второй части анимационного мультфильма