Вышла анимационная короткометражка по Overwatch 2 — про Соджорн

Blizzard опубликовала новую (7-минутную) анимационную короткометражку по Overwatch под названием «Вызов».
Ролик посвящен бывшему капитану Соджорн, которая теперь живет мирной жизнью — с корги, кофе и круассанами.
Однако спокойствие нарушает агент Трамбли и внезапно появившиеся в небе корабли, как-то связанные с повышенной активностью омников.
10 августа в Overwatch 2 стартует новый сезон под названием «Вторжение», а вместе с ним в игре появятся новые сюжетные миссии.
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Редактор
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Александр Ремизов
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