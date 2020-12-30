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    Новости | Фантастические короткометражки

    Вышла новая короткометражка по Apex Legends о прошлом Патфайндера

    30 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    30.12.2020
    153
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    Respawn выпустила новую анимационную короткометражку по Apex Legends под названием «Ночной бой», на этот раз посвященную роботу Патфайндеру.

    По сюжету герой пытается узнать свое предназначение, так как он был создан явно не для того, чтобы обслуживать столики в кафе и чистить окна.

    Вместе с этим бывший полицейский Виктор Мальдер выслеживает подозреваемого в поджоге штаб-квартиры «Хамберт Лабс» Александра Нокса, также известного как Каустик.

    Пока непонятно, приурочена короткометражка к какому-либо событию в шутере или нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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