Вышла новая короткометражка по Apex Legends о прошлом Патфайндера

Respawn выпустила новую анимационную короткометражку по Apex Legends под названием «Ночной бой», на этот раз посвященную роботу Патфайндеру.
По сюжету герой пытается узнать свое предназначение, так как он был создан явно не для того, чтобы обслуживать столики в кафе и чистить окна.
Вместе с этим бывший полицейский Виктор Мальдер выслеживает подозреваемого в поджоге штаб-квартиры «Хамберт Лабс» Александра Нокса, также известного как Каустик.
Пока непонятно, приурочена короткометражка к какому-либо событию в шутере или нет.
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Редактор
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