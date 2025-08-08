КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Warforge Fest 2025 пройдет 16 августа в Москве

Андрей Квасков
8 августа 19:11
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля варгеймов Warforge Fest 2025 объявили, что в этом году ивент пройдет 16 августа в Москве.
Описание
На фестивале вы можете посмотреть на самые разные варгеймы с красивейшими ландшафтами и миниатюрами, сыграть в понравившиеся, посетить мастер-классы в зоне моделирования и покраски миниатюр, закупиться на ярмарке и многое другое.
Посетителей ждет зона моделирования и покраски миниатюр, лотерея, ярмарки с тематическими товарами, конечно, столы для настольных игр.
Точный адрес проведения Warforge Fest 2025: Москва, Дубининская ул., 71, Event-Hall Даниловский. Узнать больше деталей можно на сайте Hobby World.

