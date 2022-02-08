Warner Bros. планировала сериал по «Грани будущего»

Продолжение фантастического боевика с Томом Крузом и Эмили Блант анонсировали ещё в 2017-м. Но пока что воз и ныне там — хотя режиссёр Даг Лайман порой вспоминает о сиквеле в разных интервью.

Но неожиданно оказалось, что Warner Bros. начала разрабатывать сериал по «Грани будущего». Судя по всему, проект на очень ранней стадии. И известно о нём стало лишь в рамках судебного разбирательства между компанией Village Roadshow и WB из-за релиза новой «Матрицы» в рамках гибридной схемы (фильм выпустили параллельно в кинотеатрах и на стриминге). Никаких других анонсов и деталей по сериалу нет.

В ближайших планах Лаймана и Тома Круза — съёмки фантастического фильма на МКС.

«Грань будущего» вышла в 2014-м, при бюджете в 178 миллионов долларов картина собрала 370 миллионов.