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    Новости

    Warner Bros. планировала сериал по «Грани будущего»

    8 февраля 2022
    08.02.2022
    1075
    0 минут на чтение
    Итоги 2010-х: 10 лучших фантастических фильмов по версии читателей МирФ

    Продолжение фантастического боевика с Томом Крузом и Эмили Блант анонсировали ещё в 2017-м. Но пока что воз и ныне там — хотя режиссёр Даг Лайман порой вспоминает о сиквеле в разных интервью.

    Но неожиданно оказалось, что Warner Bros. начала разрабатывать сериал по «Грани будущего». Судя по всему, проект на очень ранней стадии. И известно о нём стало лишь в рамках судебного разбирательства между компанией Village Roadshow и WB из-за релиза новой «Матрицы» в рамках гибридной схемы (фильм выпустили параллельно в кинотеатрах и на стриминге). Никаких других анонсов и деталей по сериалу нет.

    В ближайших планах Лаймана и Тома Круза — съёмки фантастического фильма на МКС.

    «Грань будущего» вышла в 2014-м, при бюджете в 178 миллионов долларов картина собрала 370 миллионов.

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