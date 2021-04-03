Warner Bros. представила трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение»

Компания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение».

По сюжету, сын Леброна Джеймса Доминик попадает в цифровой мир. Спортсмен отправляется на его поиски, и, чтобы спасти сына, должен победить космических злодеев в ходе баскетбольгого матча, натренировав команду мультипликацонных персонажей.

Режиссером стал Теренс Ренс («Упрощение ее красоты»), а в роли продюсера выступил Райан Куглер («Черная Пантера»).

В кино с 15 июля.

Оригинальный «Космический джем» вышел в 1996 году, и главную роль сыграл баскетболист Майкл Джордан. По сюжету спортсмен вместе с героем Багзом Банни сражается с инопланетными захватчиками в ходе межгалактического баскетбольного матча.