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    Новости

    Warner Bros. представила трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение»

    3 апреля 2021
    Кот-император
    03.04.2021
    273
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    Был представлен трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение (2021)»

    Компания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение».

    По сюжету, сын Леброна Джеймса Доминик попадает в цифровой мир. Спортсмен отправляется на его поиски, и, чтобы спасти сына, должен победить космических злодеев в ходе баскетбольгого матча, натренировав команду мультипликацонных персонажей.

    Режиссером стал Теренс Ренс («Упрощение ее красоты»), а в роли продюсера выступил Райан Куглер («Черная Пантера»).

    В кино с 15 июля.

    Оригинальный «Космический джем» вышел в 1996 году, и главную роль сыграл баскетболист Майкл Джордан. По сюжету спортсмен вместе с героем Багзом Банни сражается с инопланетными захватчиками в ходе межгалактического баскетбольного матча.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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