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    Новости

    Warner Bros. все еще владеет правами на фильмы по «Властелину колец»

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    1037
    0 минут на чтение
    Warner Bros. все еще владеет правами на фильмы по «Властелину колец»

    Warner Bros. заявила, что она по-прежнему владеет правами на полнометражные экранизации «Властелина колец».

    Это произошло на фоне новостей о том, что компания Saul Zaentz Co. собирается выставить на продажу целый пакет прав на мерч, игры и фильмы по «Властелину колец» и «Хоббиту».

    Как сообщают источники, сейчас Warner Bros. и Saul Zaentz Co. находятся в процессе урегулирования своих разногласий в вопросе сохранения лицензии.

    Напомним, Warner Bros. работает над полнометражным анимационным фильмом «Властелин колец: Война рохиррим».

    New Line Cinema (дочерняя компания WB — прим. редакции) уже более двух десятилетий сохраняет за собой права на фильмы по «Властелину колец» — как лайв-экшен, так анимационные. <…> Мы с нетерпением ждем возможности вернуть зрителей в Средиземье.

    Что касается Amazon, то онлайн-кинотеатр купил права на телеадаптацию у наследников Толкина, потому что пакет прав Saul Zaentz Co. не включает сериалы.

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     Кот-император |  10.02.2022

    Amazon в списке потенциальных покупателей. 

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