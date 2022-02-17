Warner Bros. все еще владеет правами на фильмы по «Властелину колец»

Warner Bros. заявила, что она по-прежнему владеет правами на полнометражные экранизации «Властелина колец».

Это произошло на фоне новостей о том, что компания Saul Zaentz Co. собирается выставить на продажу целый пакет прав на мерч, игры и фильмы по «Властелину колец» и «Хоббиту».

Как сообщают источники, сейчас Warner Bros. и Saul Zaentz Co. находятся в процессе урегулирования своих разногласий в вопросе сохранения лицензии.

Напомним, Warner Bros. работает над полнометражным анимационным фильмом «Властелин колец: Война рохиррим».

New Line Cinema (дочерняя компания WB — прим. редакции) уже более двух десятилетий сохраняет за собой права на фильмы по «Властелину колец» — как лайв-экшен, так анимационные. <…> Мы с нетерпением ждем возможности вернуть зрителей в Средиземье.

Что касается Amazon, то онлайн-кинотеатр купил права на телеадаптацию у наследников Толкина, потому что пакет прав Saul Zaentz Co. не включает сериалы.