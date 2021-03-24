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    Новости

    WB не планирует выпускать режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Но есть пара нюансов

    24 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    24.03.2021
    1155
    0 минут на чтение
    WB не планирует выпускать режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Но есть пара нюансов

    Генеральный директор WarnerMedia Studios Энн Сарнофф в интервью Variety прямо заявила, что компания не будет выпускать режиссерскую версию «Отряда самоубийц».

    Вместо этого студия сосредоточится на дальнейшем развитии мультивселенной DC через фильмы и сериалы.

    До 2020 года Warner Bros. так же говорила про «Лигу справедливости» Зака Снайдера, что не помешало ей в конечном итоге выйти.

    Постановщик Suicide Squad Дэвид Эйр отреагировал на эту новость лаконичным вопросом «Почему?» и грустным эмодзи.

    Ранее инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что был на закрытом показе режиссерской версии картины. И, по его словам, она оказалась гораздо лучше театральной.

    Не исключено, что WB просто не хочет выпускать расширенный фильм в 2021 году, чтобы не мешать прокату «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна.

    Сам Дэвид косвенно подтвердил эту теорию.

    Это был бы ужасный бренд-менеджмент. Никто этого не предполагал. Пусть Джеймс отожжет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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