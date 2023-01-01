«Я больше не буду прятаться» — первый тизер второго сезона Sweet Tooth

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».
По сюжету мальчик по имени Гэс — гибрид человека и оленя, которому приходится покинуть родной лес, чтобы добраться в заповедник для таких же существ.
Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.
Премьера состоится 27 апреля.
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Редактор
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