«Я больше не буду прятаться» — первый тизер второго сезона Sweet Tooth

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

По сюжету мальчик по имени Гэс — гибрид человека и оленя, которому приходится покинуть родной лес, чтобы добраться в заповедник для таких же существ.

Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.

Премьера состоится 27 апреля.