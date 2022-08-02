«Я отвезу тебя на Луну» — вышел трейлер аниме Cyberpunk: Edgerunners

Netflix наконец опубликовал полноценный трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners по мотивам Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
За производство отвечает студия Trigger, известная по «Убить или быть убитым» и «Промару». А саундтрек написал Акира Ямаока.
В центре сюжета будет парень по имени Дэвид Мартинес, который теряет свою мать и становится наемником, чтобы выжить в Найт-Сити.
Премьера состоится в сентябре — точной даты пока нет.
Трейлер
Постер
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