«Я сожгу его царство дотла» — вышел терйлер сиквела «Аквамена»

Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер сиквела «Аквамена» с подзаголовком «Потерянное царство».

По сюжету Черная Манта овладел силой мифического Черного трезубца, чтобы отомстить Аквамену за смерть своего отца. Поэтому Артуру, чтобы победить злодея, приходится заручиться поддержкой своего заключенного в тюрьме брата Орма.

Режиссером вновь выступил Джеймс Ван. А главные роли исполнили Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и Николь Кидман.

Премьера состоится 20 декабря.