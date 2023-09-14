«Я сожгу его царство дотла» — вышел терйлер сиквела «Аквамена»

Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер сиквела «Аквамена» с подзаголовком «Потерянное царство».
По сюжету Черная Манта овладел силой мифического Черного трезубца, чтобы отомстить Аквамену за смерть своего отца. Поэтому Артуру, чтобы победить злодея, приходится заручиться поддержкой своего заключенного в тюрьме брата Орма.
Режиссером вновь выступил Джеймс Ван. А главные роли исполнили Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и Николь Кидман.
Премьера состоится 20 декабря.
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