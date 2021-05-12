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    Новости

    Зак Снайдер хотел ввести Брейниака в «Человеке из стали 2»

    12 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    12.05.2021
    544
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер хотел ввести Брейника в «Человеке из стали 2»

    Зак Снайдер в одном из интервью рассказал о своих планах на сиквел «Человека из стали», который в конечном итоге превратился в «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости».

    Изначально он хотел, чтобы Супермен сразился с внеземным андроидом по имени Брейниак.

    А еще я думаю, что криптонцы, которые застряли в Фантомной зоне, тоже могли вернуться. Мы обсуждали их появление в возможном продолжении.

    Также режиссер отметил, что выбирает внеземных злодеев для Супермена из-за того, что герой очень силен. Впрочем, Лекс Лютор для него тоже представляет серьезную опасность.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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