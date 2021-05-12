Зак Снайдер хотел ввести Брейниака в «Человеке из стали 2»

Зак Снайдер в одном из интервью рассказал о своих планах на сиквел «Человека из стали», который в конечном итоге превратился в «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости».
Изначально он хотел, чтобы Супермен сразился с внеземным андроидом по имени Брейниак.
А еще я думаю, что криптонцы, которые застряли в Фантомной зоне, тоже могли вернуться. Мы обсуждали их появление в возможном продолжении.
Также режиссер отметил, что выбирает внеземных злодеев для Супермена из-за того, что герой очень силен. Впрочем, Лекс Лютор для него тоже представляет серьезную опасность.
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