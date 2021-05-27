Зак Снайдер все еще хочет снять фильм в духе «Звездных войн» и «Семи самураев»

Зак Снайдер рассказал, что работает над фильмом, вдохновленным «Звездными войнами» и «Семью самураями» Акиры Куросавы.

Изначально картина должна была стать самостоятельной историей во вселенной Star Wars, однако Lucasfilm впоследствии отказалась от этой идеи.

Я работаю над фильмом, который никак не связан со «Звездными войнами»… Это будет научная фантастика. И история в целом та же. Я просто позволю «Звездным войнам» стать настоящими звездными войнами.

Отделить проект от «Звездных войн» режиссеру оказалось несложно, так как по оригинальной задумке его фильм никак не пересекался с остальными лентами во франшизе.

Одиннадцатилетний я все еще хочет сделать это, и теперь я знаю, как идею можно реализовать. Так что, может быть, когда-нибудь мы увидим этот фильм.