КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Мультфильмы — самые точные экранизации DC
Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)

Кот-император
8 сентября 11:00
490
1 минута на чтение
Четвёртая часть хоррор-серии «Заклятие» (Conjuring) поставила небольшой рекорд. В свой дебютный уик-энд она собрала в мировом прокате 187 миллионов долларов (83 в США и 104 в других странах) — больше, чем любое из предыдущих «Заклятий». Это также второй в истории результат для фильмов ужасов — больше только у «Оно»; и третий в истории студии Warner Bros. Отмечают, что даже марвеловские «Громовержцы*» дебютировали скромнее.
Кассовый успех дался фильму вопреки противоречивым отзывам критиков. Фильм про охотников за паранормальным Уорренов получил всего 55% одобрения по данным Rotten Tomatoes. Мнения разделились — прощание с героями показалось обозревателям трогательным, но сам фильм даже в положительных рецензиях называют затянутым и переполненным персонажами. Оценка зрителей на IMDb у фильма средняя — 6,5/10.
Как ужастик, «Заклятие 4» — стандартный фильм, ни хороший, ни плохой. Как завершение серии «Заклятие» он более удачен, но ненамного.
Вильям Биббиани, The Wrap
Серия «Заклятие» когда-то была как метеор, она возвысила мейнстримные хорроры, превратив простые пугалки в кинематографичные впечатления. «Последний обряд» — качественное кино, порой напряжённое и с сильными актёрскими работами, но уже не может так жалить, как первая часть.
Линда Меррик, HeyUGuys
Одна из причин, почему «Заклятие 4» так неинтересно — у Уорренов уходит час и 21 минута, чтобы добраться до дома с привидениями, хотя мы понимаем с первой минуты, что они туда пойдут.
Аллен Джонсон, San Francisco Chronicle
Фильм разочаровывает как финальный; это скорее эксцентричная семейная драма, чем настоящий ужастик.
Беатрис Лоайза, New York Times

«Комфортный» — не то определение, которого вы ожидаете от фильма ужасов, но в финальном «Заклятии» это одновременно и баг, и фича.

Иллан Пресковски, Channel24
Видно, сколько любви и заботы вложили в достойное прощание с Уорренами. Но само паранормальное дело, весьма интересное и основанное на реальности, оказывается на втором плане. Раздутый хронометраж тоже не улучшает ситуацию.
Ли Маккой, DrumDums
«Заклятие 4» предполагается как финал серии и прощание с героями Патрика Уилсона и Веры Фармиги. Впрочем, учитывая такой кассовый успех, студия ещё может передумать.

Читайте также

«Заклятие 2»: как фильм переврал реальные события

Александр Гагинский

16.06.2016

126969

Новый фильм ужасов снят качественно и увлекательно. Но не верьте ни единому слову насчёт «подлинной истории».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»
Премьера в ноябре.

Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода
Руководит процессом создатель «Галактики».

Новости

Писатели отсудили 1,5 миллиарда долларов у ИИ-компании
Однако обучение ИИ на чужих книгах признано законным.

Новости

Умер писатель Василий Головачёв
Ему было 77 лет.

Новости

«Пингвин», «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025
Лидером по числу наград стала «Киностудия».

Новости

Amazon снимет сериал по Life is Strange

Новости

«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Последний книжный магазин»
Смотрим трейлер!

Новости

Сэм Рэйми продюсирует ремейк хоррора «Магия» 1978 года

Новости

«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США
Спойлер: нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты