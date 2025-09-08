«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)

Четвёртая часть хоррор-серии «Заклятие» (Conjuring) поставила небольшой рекорд. В свой дебютный уик-энд она собрала в мировом прокате 187 миллионов долларов (83 в США и 104 в других странах) — больше, чем любое из предыдущих «Заклятий». Это также второй в истории результат для фильмов ужасов — больше только у «Оно»; и третий в истории студии Warner Bros. Отмечают, что даже марвеловские «Громовержцы*» дебютировали скромнее.
Кассовый успех дался фильму вопреки противоречивым отзывам критиков. Фильм про охотников за паранормальным Уорренов получил всего 55% одобрения по данным Rotten Tomatoes. Мнения разделились — прощание с героями показалось обозревателям трогательным, но сам фильм даже в положительных рецензиях называют затянутым и переполненным персонажами. Оценка зрителей на IMDb у фильма средняя — 6,5/10.
Как ужастик, «Заклятие 4» — стандартный фильм, ни хороший, ни плохой. Как завершение серии «Заклятие» он более удачен, но ненамного.
Вильям Биббиани, The Wrap
Серия «Заклятие» когда-то была как метеор, она возвысила мейнстримные хорроры, превратив простые пугалки в кинематографичные впечатления. «Последний обряд» — качественное кино, порой напряжённое и с сильными актёрскими работами, но уже не может так жалить, как первая часть.
Линда Меррик, HeyUGuys
Одна из причин, почему «Заклятие 4» так неинтересно — у Уорренов уходит час и 21 минута, чтобы добраться до дома с привидениями, хотя мы понимаем с первой минуты, что они туда пойдут.
Аллен Джонсон, San Francisco Chronicle
Фильм разочаровывает как финальный; это скорее эксцентричная семейная драма, чем настоящий ужастик.
Беатрис Лоайза, New York Times
«Комфортный» — не то определение, которого вы ожидаете от фильма ужасов, но в финальном «Заклятии» это одновременно и баг, и фича.
Иллан Пресковски, Channel24
Видно, сколько любви и заботы вложили в достойное прощание с Уорренами. Но само паранормальное дело, весьма интересное и основанное на реальности, оказывается на втором плане. Раздутый хронометраж тоже не улучшает ситуацию.
Ли Маккой, DrumDums
«Заклятие 4» предполагается как финал серии и прощание с героями Патрика Уилсона и Веры Фармиги. Впрочем, учитывая такой кассовый успех, студия ещё может передумать.