«Замок Калиостро»: в прокат США выйдет 4К-ремастер первого мультфильма Хаяо Миядзаки

GKIDS Films объявила, что выпустит в кинотеатры отремастированную 4К-реставрацию «Замка Калиостро» — одного из классических полнометражных мультфильмов Хаяо Миядзаки. Да что там классических — это первая его работа в качестве режиссёра!

Мультфильм выйдет в кинотеатрах США в ограниченном прокате. Посмотреть на новую версию знаменитой погони можно в отрывке-тизере:

«Замок Калиостро», вышедший в 1979 году, рассказывает об очередном приключении джентльмена-вора Арсена Люпена III. Аферист проворачивает очередную кражу на миллионы долларов, после чего узнаёт, что оказавшаяся в его руках добыча — искуснейшая подделка. Как оказалось, деньги отпечатали в карликовом европейском княжестве Калиостро, правители которого многие века промышляли производством разнообразных фальшивых купюр. Для Люпена это становится делом чести! А когда в пути он встречает княжну Кларисс, то ещё и личным делом!

Пока неизвестно, покажут ли отреставрированный «Замок» в российском прокате.