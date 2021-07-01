«Замок Калиостро»: в прокат США выйдет 4К-ремастер первого мультфильма Хаяо Миядзаки

GKIDS Films объявила, что выпустит в кинотеатры отремастированную 4К-реставрацию «Замка Калиостро» — одного из классических полнометражных мультфильмов Хаяо Миядзаки. Да что там классических — это первая его работа в качестве режиссёра!
Мультфильм выйдет в кинотеатрах США в ограниченном прокате. Посмотреть на новую версию знаменитой погони можно в отрывке-тизере:
«Замок Калиостро», вышедший в 1979 году, рассказывает об очередном приключении джентльмена-вора Арсена Люпена III. Аферист проворачивает очередную кражу на миллионы долларов, после чего узнаёт, что оказавшаяся в его руках добыча — искуснейшая подделка. Как оказалось, деньги отпечатали в карликовом европейском княжестве Калиостро, правители которого многие века промышляли производством разнообразных фальшивых купюр. Для Люпена это становится делом чести! А когда в пути он встречает княжну Кларисс, то ещё и личным делом!
Пока неизвестно, покажут ли отреставрированный «Замок» в российском прокате.
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