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    Новости

    Жуткие монстры и мрачные локации в трейлере игрового сериала Silent Hill Ascension

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    0 минут на чтение
    Трейле

    Genvid Entertainment опубликовала полноценный трейлер игрового сериала Silent Hill Ascension.

    Его действие развернется в реальном времени по всему миру. А на его сюжет смогут повлиять зрители путем голосования.

    Сами авторы пока не знают, как именно развернется история, потому что она будет менять постоянно.

    Silent Hill Ascension выпустят до конца 2023 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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