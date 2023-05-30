Жуткие монстры и мрачные локации в трейлере игрового сериала Silent Hill Ascension

Genvid Entertainment опубликовала полноценный трейлер игрового сериала Silent Hill Ascension.
Его действие развернется в реальном времени по всему миру. А на его сюжет смогут повлиять зрители путем голосования.
Сами авторы пока не знают, как именно развернется история, потому что она будет менять постоянно.
Silent Hill Ascension выпустят до конца 2023 года.
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Редактор
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Александр Ремизов
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