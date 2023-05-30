Жуткие монстры и мрачные локации в трейлере игрового сериала Silent Hill Ascension

Genvid Entertainment опубликовала полноценный трейлер игрового сериала Silent Hill Ascension.

Его действие развернется в реальном времени по всему миру. А на его сюжет смогут повлиять зрители путем голосования.

Сами авторы пока не знают, как именно развернется история, потому что она будет менять постоянно.

Silent Hill Ascension выпустят до конца 2023 года.