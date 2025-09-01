Звезда «Ричера» сомневается, что его возьмут на роль Бэтмена в киновселенной DC

Звезда «Ричера» Алан Ричсон рассказал, что обсуждал с творческим руководителем киновселенной DC Джеймсом Ганном роль Бэтмена.
Актер неоднократно говорил, что хотел бы исполнить роль Темного рыцаря, но вряд ли это произойдет.
Тем не менее Ричсон намекнул, что может сыграть другого персонажа в будущих проектах DC.
Джеймс Ганн — мой фанат. А я фанат Джеймса Ганна. Абсолютно. Не хочу вводить людей в заблуждение. Мы говорили про Бэтмена. И я твердо уверен, что это не мое будущее. Но, думаю, у менять есть будущее в DC.
