«Звёздные врата»: анонсирован новый сериал на Amazon от одного из создателей старых

Кот-император
20 ноября 09:05
134
1 минута на чтение
Франшиза «Звёздные врата» вернётся на малые экраны. Студия Amazon MGM разрабатывает новый телесериал для сервиса Prime Video.
Шоураннером и сценаристом станет Мартин Геро, создатель сериала «Слепая зона». В молодости он работал ещё над старыми сериалами по «Звёздным вратам», хотя и в младших должностях.
Мартин Геро
Двадцать лет назад моей первой серьёзной работой на ТВ стала должность редактора сценариев для «Звёздных врат: Атлантида». Я провёл пять лет с этой франшизой, работал над всеми тремя сериалами. «Звёздные врата» научили меня всему насчёт работы на ТВ — они вписаны в мою ДНК.

Так что я более чем в восторге, что Amazon MGM доверили мне вести эту поразительную франшизу в новую фазу. Для всех, кто держал врата активными благодаря конвентам, пересмотрам и непоколебимой вере — это будет для вас. А всем, кто в нашем мире новенький, я обещаю: вас ждёт что-то необычайное.

Создатели изначального фильма «Звёздные врата» Дин Девлин и Роланд Эммерих числятся среди продюсеров, а создатели сериала «ЗВ-1» будут консультантами. Судя по тому, что такие консультанты потребовались, сериал будет частью единого канона с фильмом и уже существующими сериалами.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

