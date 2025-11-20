«Звёздные врата»: анонсирован новый сериал на Amazon от одного из создателей старых

Франшиза «Звёздные врата» вернётся на малые экраны. Студия Amazon MGM разрабатывает новый телесериал для сервиса Prime Video.
Шоураннером и сценаристом станет Мартин Геро, создатель сериала «Слепая зона». В молодости он работал ещё над старыми сериалами по «Звёздным вратам», хотя и в младших должностях.
Мартин Геро
Двадцать лет назад моей первой серьёзной работой на ТВ стала должность редактора сценариев для «Звёздных врат: Атлантида». Я провёл пять лет с этой франшизой, работал над всеми тремя сериалами. «Звёздные врата» научили меня всему насчёт работы на ТВ — они вписаны в мою ДНК.
Так что я более чем в восторге, что Amazon MGM доверили мне вести эту поразительную франшизу в новую фазу. Для всех, кто держал врата активными благодаря конвентам, пересмотрам и непоколебимой вере — это будет для вас. А всем, кто в нашем мире новенький, я обещаю: вас ждёт что-то необычайное.
Создатели изначального фильма «Звёздные врата» Дин Девлин и Роланд Эммерих числятся среди продюсеров, а создатели сериала «ЗВ-1» будут консультантами. Судя по тому, что такие консультанты потребовались, сериал будет частью единого канона с фильмом и уже существующими сериалами.