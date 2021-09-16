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    Новости

    Звезды «Игры престолов» и Death Stranding присоединились к касту«Уэнздей»

    16 сентября 2021
    16.09.2021
    744
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    Netflix объявил, что к актерскому составу «Уэнздей» (сериал по «Семейке Аддамс») присоединились еще 11 человек.

    • Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Ларисса Уимс, директор академии Невермор;
    • Виктор Доробанту — Вещь, живая рука;
    • Айзек Ордонез («Излом времени») — Пагсли Аддамс;
    • Джордж Бурча («Товарищ детектив») — дворецкий Ларч;
    • Томми Эрл Дженкинс (Death Stranding) — мэр Уокер;
    • Иман Марсон — Лукас Уокер;
    • Уильям Хьюстон («Шерлок Холмс») — Джозеф Крэкстоун;
    • Луянда Унати Льюис-Фут («Разрабы») — заместитель Сантьяго;
    • Оливер Уотсон — Кент;
    • Калум Росс («Локи») — Роуэн;
    • Джонна Диас-Уотсон — Дивина.

    Напомним, главные роли исполнят Дженна Ортега (Уэнздей), Луис Гусман (Гомес) и Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша). Сценаристами и шоураннерами выступают Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». А постановкой займется сам Тим Бертон.

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    Сценаристами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля».

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