Звезды «Игры престолов» и Death Stranding присоединились к касту«Уэнздей»

Netflix объявил, что к актерскому составу «Уэнздей» (сериал по «Семейке Аддамс») присоединились еще 11 человек.
- Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Ларисса Уимс, директор академии Невермор;
- Виктор Доробанту — Вещь, живая рука;
- Айзек Ордонез («Излом времени») — Пагсли Аддамс;
- Джордж Бурча («Товарищ детектив») — дворецкий Ларч;
- Томми Эрл Дженкинс (Death Stranding) — мэр Уокер;
- Иман Марсон — Лукас Уокер;
- Уильям Хьюстон («Шерлок Холмс») — Джозеф Крэкстоун;
- Луянда Унати Льюис-Фут («Разрабы») — заместитель Сантьяго;
- Оливер Уотсон — Кент;
- Калум Росс («Локи») — Роуэн;
- Джонна Диас-Уотсон — Дивина.
Напомним, главные роли исполнят Дженна Ортега (Уэнздей), Луис Гусман (Гомес) и Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша). Сценаристами и шоураннерами выступают Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». А постановкой займется сам Тим Бертон.
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Сценаристами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, создатели «Смолвилля».
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