Звезды «Игры престолов» и Death Stranding присоединились к касту«Уэнздей»

Netflix объявил, что к актерскому составу «Уэнздей» (сериал по «Семейке Аддамс») присоединились еще 11 человек.

Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Ларисса Уимс, директор академии Невермор;

Виктор Доробанту — Вещь, живая рука;

Айзек Ордонез («Излом времени») — Пагсли Аддамс;

Джордж Бурча («Товарищ детектив») — дворецкий Ларч;

Томми Эрл Дженкинс (Death Stranding) — мэр Уокер;

Иман Марсон — Лукас Уокер;

Уильям Хьюстон («Шерлок Холмс») — Джозеф Крэкстоун;

Луянда Унати Льюис-Фут («Разрабы») — заместитель Сантьяго;

Оливер Уотсон — Кент;

Калум Росс («Локи») — Роуэн;

Джонна Диас-Уотсон — Дивина.

Напомним, главные роли исполнят Дженна Ортега (Уэнздей), Луис Гусман (Гомес) и Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша). Сценаристами и шоураннерами выступают Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». А постановкой займется сам Тим Бертон.