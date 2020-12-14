Обсуждаем киберпанк во всех проявлениях в 19-м выпуске Фантастического подкаста

R. Talsorian Games
В декабре наконец-то вышел долгожданный киберпанк — пятый спецвыпуск «Мира фантастики». Шутка. Конечно же, популярнейшее фантастическое движение стало темой нашего нового подкаста благодаря релизу Cyberpunk 2077 — одной из самых громких игр последних лет. В 19-м выпуске Фантастического подкаста наши постоянные авторы Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес обсуждают ключевые идеи киберпанка и приходят к выводу, что главный отечественный киберпанк — это Пелевин. Приятного прослушивания!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Предыдущие выпуски
Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»
Двадцать кило непонятно чего на почте!
Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!
Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.