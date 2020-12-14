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    Подкасты
    #киберпанк

    Обсуждаем киберпанк во всех проявлениях в 19-м выпуске Фантастического подкаста

    14 декабря 2020
    Кот-император
    14.12.2020
    15787
    0 минут на чтение
    #киберпанк
    Cyberpunk 2020: игра, на которой основан Cyberpunk 2077 2

    R. Talsorian Games

    В декабре наконец-то вышел долгожданный киберпанк — пятый спецвыпуск «Мира фантастики». Шутка. Конечно же, популярнейшее фантастическое движение стало темой нашего нового подкаста благодаря релизу Cyberpunk 2077 — одной из самых громких игр последних лет. В 19-м выпуске Фантастического подкаста наши постоянные авторы Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес обсуждают ключевые идеи киберпанка и приходят к выводу, что главный отечественный киберпанк — это Пелевин. Приятного прослушивания!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Двадцать кило непонятно чего на почте!

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    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

     Кот-император |  07.12.2020

    Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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