Фантастический подкаст #25. Настольные ролевые игры

Nomadic Lass / Flickr, CC 2.0 BY SA

Как появился жанр настольных ролевых игр, как повлиял на всю фантастику, и почему продолжает оставлять там всё больше своих уникальных, замечательно хаотичных следов?

Не просто авторы МирФа, но практикующие гейм-мастера — Александр Стрепетилов, Леонид Мойжес и Роман Файницкий — погружаются в самую гущу историй ролевых игр, советуют лучшие книжки и, как водится, немного спорят. А также признаются в искренней любви к этому (больше чем) развлечению.

Монтаж: Nick 19gale

Музыка: Артём Пинегин

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