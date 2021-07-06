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    #ролевые игры

    Фантастический подкаст #25. Настольные ролевые игры

    6 июля 2021
    06.07.2021
    365
    0 минут на чтение
    #ролевые игры
    История настольных ролевых игр 13

    Nomadic Lass / Flickr, CC 2.0 BY SA

    Как появился жанр настольных ролевых игр, как повлиял на всю фантастику, и почему продолжает оставлять там всё больше своих уникальных, замечательно хаотичных следов?

    Не просто авторы МирФа, но практикующие гейм-мастера — Александр Стрепетилов, Леонид Мойжес и Роман Файницкий — погружаются в самую гущу историй ролевых игр, советуют лучшие книжки и, как водится, немного спорят. А также признаются в искренней любви к этому (больше чем) развлечению.

    Монтаж: Nick 19gale

    Музыка: Артём Пинегин

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