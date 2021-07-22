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    Подкасты
    #клюква #Россия #СССР

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    22 июля 2021
    22.07.2021
    49766
    0 минут на чтение
    #клюква #Россия #СССР
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Command & Conquer: Red Alert 3 / Electronic Arts 

    Наздровье, товарищи! В свежем выпуске нашего клюквенного подкаста камрады Евгений Пекло, Роман Файницкий и Илья Глазков обсуждают прошлое, настоящее и будущее карикатурного изображения России и СССР в массовой культуре. Рекомендуем слушать этот выпуск подкаста в шапке-ушанке и за тарелочкой борща. Во славу Matrёshki и Balalayki!

    Музыка: Артём Пинегин

    Монтаж: АЩЬФ ЛШТШФУМ

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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