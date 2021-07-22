Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

Command & Conquer: Red Alert 3 / Electronic Arts

Наздровье, товарищи! В свежем выпуске нашего клюквенного подкаста камрады Евгений Пекло, Роман Файницкий и Илья Глазков обсуждают прошлое, настоящее и будущее карикатурного изображения России и СССР в массовой культуре. Рекомендуем слушать этот выпуск подкаста в шапке-ушанке и за тарелочкой борща. Во славу Matrёshki и Balalayki!

Музыка: Артём Пинегин

Монтаж: АЩЬФ ЛШТШФУМ

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.