Обсуждаем лучшие видеоигры 2010-х годов в 60-м выпуске Фантастического подкаста

Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Никита Волкович и Артём Дубровский обсуждают свои любимые видеоигры эпохи 2011-2020. Осторожно — это самый длинный из наших подкастов: более двух часов любви, ностальгии и баек!

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